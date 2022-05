Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Elon Musk. Er hat sich mit seinem Plan, meinen bevorzugten Zeitverplemperungshangout Twitter zu kaufen, die ganze Woche lang über Gebühr in meiner Timeline breitgemacht, weil quasi alle dort angemeldeten Menschen darüber ziemlich redundante Witzchen und noch redundantere Wutschnaubereien raushauen mussten, sodass ich nur sehr mühsam mit noch mehr Hundebildern als sonst dagegenhalten konnte. Natürlich bin ich selbst auch nicht begeistert von seinem Kaufplan. Und ich finde vor allem einen zeitlichen Zusammenhang mindestens mal höchst merkwürdig: Vor vier Wochen wurde bekannt, dass Musks Exfreundin, die Musikerin Grimes, nun wohl eine Transfrau und Aktivistin datet – und jetzt will Musk Twitter shoppen und dort dann, dem Vernehmen nach, unter anderem die Bestimmungen lockern, mit denen Transpersonen vor Hassrede geschützt werden. Und ich dachte eigentlich, ich müsste ein bisschen aufpassen, nicht immer egozentrischer zu werden.

Wie intensiv verfolgen Sie aktuell den Prozess von Amber Heard und Johnny Depp?

Ehrlich gesagt hangele ich mich vor allem an den Details dieser Verleumdungsschlacht entlang, weil ich mich noch davon überfordert fühle, das große Ganze zu erfassen – als großer Fan von Gerichtsspielfilmen wünsche ich mir da sehnlichst einen schneidigen, supersherlockigen Anwalt, der mir am Ende die relevanten Befunde noch mal schlüssig einsortiert, damit auch ich mir abschließend ein Urteil bilden kann. Bis dahin konzentriere ich mich, wie gesagt, auf kleine Nebensächlichkeiten wie die kleine Zeichnung aus dem Gerichtssaal, die Depp anfertigte und dann auch noch ausmalte, ich wäre ja tatsächlich auch gern Gerichtszeichnerin geworden. Oder auf den skurrilen Verdacht, dass Heard bei ihren Auftritten vor Gericht seine Outfits kopiert und unter anderem die gleiche schwarze Gucci-Krawatte trug wie ihr Exmann wenige Tage zuvor.

Dann dürften Ihnen sicher auch die Umstände gefallen haben, unter denen der Schauspielerin Olivia Wilde vergangene Woche wichtige Gerichtsunterlagen zugestellt wurden.

Ja, das war tatsächlich ganz hübsch inszeniert: Wilde (die übrigens aktuell mit dem von mir und allen aufrechten Menschen sehr verehrten Musiker Harry Styles zusammen ist) stand gerade in Los Angeles auf einer Bühne, um ihren neuen Film vorzustellen, als ihr ein großer Umschlag mit Sorgerechtsdokumenten überreicht wurde. Sie steckt gerade nämlich noch mitten in der juristischen Abwicklung ihrer Trennung vom Schauspieler Jason Sudeikis, und da muss eben auch das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder Otis und Daisy geklärt werden. Sudeikis beteuerte aber, nicht gewusst zu haben, dass ihr der Umschlag ausgerechnet mitten in einem öffentlichen Auftritt zugestellt werden würde, diesen logistisch spektakulären Einfall habe das Zustellungsunternehmen gehabt.

Überall Trennungen und gekränkte Egos! Da ist es doch schön zu sehen, dass es bei Megan Fox und ihrem Verlobten Machine Gun Kelly anscheinend mit der Liebe so innig läuft, dass die beiden gelegentlich das Blut des anderen trinken, wie sie jetzt in einem Interview erzählte. Oder?

Ich bin nun wirklich keine Romantik-Expertin, aber mich hat vor allem der Zusatz verwirrt, dass sie diese vampiristische Marotte „zu rituellen Zwecken“ durchführen, wie Fox der britischen Glamour sagte. Ich hatte gelesen, dass die beiden das bei der Verlobung vollführt hatten, es aber für eine einmalige Albernheit gehalten. Angeblich seien es dann aber jeweils nur ein paar Tropfen Fremdblut, die da weggeschlabbert würden, man dürfe sich diese Aktion nicht zu Game-of-Throne-mäßig vorstellen. Allerdings räumte sie dann auf Nachfrage der Journalistin doch noch ein, dass sich ihr Verlobter ab und an im Liebesüberschwang mit einer Scherbe die Brust aufratschen würde, um ihr sein Blut anzubieten. Cool und normal, finde ich.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie so oft weiß man es nicht genau. Aber vielleicht experimentiert sie ja gerade mit einer angepieksten Capri Sonne Kirsch, ob sich der romantische Effekt auch ohne Aua imitieren lässt.

