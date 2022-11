Anketten als Erfahrung - Bonvicini in Neuer Nationalgalerie Die Handschellen hängen an schweren Edelstahlketten von der gut acht Meter hohen Decke. Weg mag, kann sich daran direkt hinter den riesigen Glasfronten der N... dpa

Berlin -Die Handschellen hängen an schweren Edelstahlketten von der gut acht Meter hohen Decke. Weg mag, kann sich daran direkt hinter den riesigen Glasfronten der Neuen Nationalgalerie fesseln lassen - für 30 von der Künstlerin vorgegebene Minuten. Die Ausstellungsmacher versprechen eine „neue Erfahrung für Besucher, selbst exponiert zu sein“. Monica Bonvicinis aus 20 solcher Skulpturen bestehende Arbeit „You to Me“ ist Teil ihrer Ausstellung für das Berliner Museum. „I do You“ erlaubt von Freitag an bis zum 30. April völlig neue Blicke auf den ikonischen Bau von Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969).