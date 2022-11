Anlaufstelle für Filmschaffende soll nächstes Jahr starten Berlin will im nächsten Jahr eine zentrale Anlaufstelle für Filmschaffende an den Start bringen, um Film- und Seriendrehs zu erleichtern. Im Dezember solle e... dpa

ARCHIV - Besucher sitzen in einem Kinosaal. pa/Symbolbild Robert Michael/dpa-Zentralbild/d

Berlin -Berlin will im nächsten Jahr eine zentrale Anlaufstelle für Filmschaffende an den Start bringen, um Film- und Seriendrehs zu erleichtern. Im Dezember solle ein Gutachten fertig sein, wie solch ein Anlaufpunkt konkret aussehen könnte, kündigte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Mittwoch bei einem Pressetermin an. Die Verfahren für Drehgenehmigungen seien je nach Bezirk in Berlin unterschiedlich, es gebe viele verschiedene Ansprechpartner, was problematisch sei. „Das ist ein Nadelöhr immer noch“, sagte Giffey.