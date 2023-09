Einige Hundert Demonstranten versammelten sich am Freitagabend vor der Aufführung von Verdis „Macbeth“ vor der Staatsoper Unter den Linden. Sie protestierten gegen den Auftritt von Anna Netrebko. Die Demonstranten forderten, dass europäische und deutsche Kulturinstitutionen die Zusammenarbeit mit russischen Kulturinstitutionen unterbinden sollten.

Immer wieder skandierten sie: „Schande!“ und Parolen gegen Russland. Sie zeigten Anna Netrebko in blutverschmiertem Gewand. Ein Plakat zeigte eine Fotomontage von Intendant Matthias Schulz, Wladimir Putin und Anna Netrebko. Die Demonstranten warfen den Besuchern der Oper die Teilnahme vor und riefen ihnen, während sie die Oper betraten, „Schande!“, zu. Die Veranstaltung verlief bis zum Beginn der Vorstellung friedlich.

Einige Hundert Menschen demonstrieren am Freitagabend gegen den Auftritt von Anna Netrebko. Berliner Zeitung

Während der Aufführung kam es zunächst immer wieder zu stürmischem Applaus nach Netrebkos Arien. In die Bravorufe mischten sich auch Buhrufe. In der Pause schrien die Demonstranten die Besucher an, die die Oper verließen. Sie riefen deutlich aggressiver als zu Beginn: „Schande!“, „Keine Bühne für russische Propaganda!“ und „Russland ist ein Terrorstaat!“. Eine Sprecherin rief per Megaphon, an das Publikum gerichtet: „Wo ist euer Gewissen? Ihr amüsiert euch, während die Russen unsere Menschen töten.“ Viele der Teilnehmer stammten aus der Ukraine. Eine Schriftstellerin aus dem Donbass sagte, die Russen würden die Kultur nur als Vorwand verwenden. Ein deutscher Historiker sagte, dies sei schon unter Stalin so gewesen, Aufführungen von Tschaikowski hätten dazu gedient, die Verbrechen zu verschleiern.

Am Ende der Aufführung stand jedoch ein Triumph für Netrebko, die eine künstlerische Weltklasseleistung hinlegte. Sie und vor allem Luca Salsi als Macbeth sowie Fabio Sartori als Macduff zogen die Zuhörer in ihren Bann. Buhrufe waren nach der Pause nicht mehr zu hören. Die Inszenierung von Harry Kupfer gab ein bedrückendes Bild eines korrupten Staats, den das Treiben seiner macht- und mordversessenen Führer zwangsläufig in den Krieg treibt. Netrebko sang und spielte in höchster Perfektion. Minutenlange, einhellige Standing Ovations für die Sängerin, große Begeisterung für alle Mitwirkenden. Die Staatsoper und die brillante Staatskapelle unter Bertrand de Billy lieferten mit der Aufführung eine Produktion von herausragender Qualität.

Nach der Aufführung harrten einige Demonstranten noch vor der Oper aus. Sie sangen zum Abschluss die ukrainische Nationalhymne. Ein junger Mann aus Kiew, der an der FU in Berlin studiert, sagte, er fühle sich zwar spirituell als Europäer, wolle jedoch in die USA auswandern, weil er dort für sich bessere Zukunftschancen sieht. Ein Polizist sagte, die Versammlung sei ein Routineeinsatz gewesen, ohne besondere Vorkommnisse.