Anna Netrebko in Berlin: Keine Proteste mehr an der Staatsoper

Zum Abschluss ihres Gastspiels in der Staatoper Unter den Linden konnte Anna Netrebko am Samstag ohne Proteste singen – wie auch schon bei der zweiten und dritten Aufführung. Staatsopern-Intendant Matthias Schulz sagte der Berliner Zeitung, Netrebko habe „künstlerisch bewiesen, dass sie in der Rolle als Lady Macbeth sängerisch derzeit kaum zu erreichen ist“. Schulz: „Ich bin sehr froh, dass alles so friedlich verlaufen ist und habe die Auseinandersetzung in der Sache auch als sehr wertvoll empfunden. Es gibt hier keine einfachen Antworten.“

Bei der Wiederaufnahme von Giuseppe Verdis „Macbeth“ hatte es eine Demonstration gegen die österreichisch-russische Sopranistin gegeben. In der Rolle als Lady Macbeth erntete Netrebko auch bei ihrem vorerst letzten Auftritt in der Rolle einen Sturm der Begeisterung. Die Atmosphäre war im Unterschied zur Protest-Aufführung deutlich entspannter. Luca Salsi, Ferruccio Furlanetto und Fabio Sartori sowie der Staatsopernchor und die Staatsskapelle musizierten gemeinsam mit Netrebko auf höchstem internationalen Niveau. Die zum Schutz der Veranstaltung aufgebotenen Sicherheitskräfte diskutierten in der Pause bereits Strategien für ihren nächsten Einsatz, die Abwehr von Störaktionen gegen den Berlin-Marathon am Sonntag durch die sogenannte Letzte Generation.