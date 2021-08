Berlin - Auf den ersten Blick hätte man sich keine bessere Konstellation denken können: Die Regisseurin Anta Helena Recke, die in ihren bilderstürmenden Bühneninstallationen der vergangenen Jahre erfrischend zeigte, wie man auch nach 30 Jahren postdramatischer Dekonstruktion auf dem Theater immer noch ungeprüfte Denk- und Wahrnehmungsmuster auseinandernehmen kann. Und die Autorin Olivia Wenzel, die in ihrem Roman „1000 Serpentinen Angst“ im vergangenen Jahr die Identitätssuche einer jungen schwarzen Frau aus Ostdeutschland virtuos durch Raum, Traum, Zeit und Klischees flottieren lässt.

Beide arbeiten besonders bilderreich, konzentrieren sich auf exakte Beschreibungen und fragen doch dabei zuallererst, wie Bilder überhaupt entstehen, wie diejenigen auf der Netzhaut mit denjenigen im Gedächtnis konkurrieren und wie Blicke durch Konventionen von Zugehörigkeit und Fremdheit zu Angst machenden Waffen werden können. Alltägliche Erfahrungen von Rassismus haben beide schwarze Künstlerinnen, die in den 1990er-Jahren in Deutschland aufwuchsen – Recke in München, Wenzel in Weimar –, zur Genüge gemacht, was in ihre hochreflexiven Arbeiten nun einfließt. Beide versuchen darin schonungslos selbst- wie formkritisch den verschlungenen Pfaden auf die Spur zu kommen, auf denen Fremd- und Selbstbilder sich in den Köpfen zu toxischen Projektionen vermischen. Projektionen, die alle Gesellschaftsbereiche durchziehen, auch die Kunst.