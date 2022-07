Die Öffentlichkeit ist empört. Die renommierte Humboldt-Universität hätte den Vortrag der Biologin Marie-Luise Vollbrecht während der Langen Nacht der Wissenschaften nicht absagen sollen. Ein klarer Fall, so heißt es, von „Cancel Culture“. Von allen Seiten sprang man Vollbrecht direkt zur Seite. Wissenschaftliche Wahrheit sollte mit dem Hashtag #Mariehatrecht hergestellt werden – all das im Namen der Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit.

Susanne Lenz mahnte in dieser Zeitung an, dass eine Hochschule ihren Wissenschaftlern die Möglichkeit geben sollte, ihre Forschungsergebnisse vorzustellen. Anderswo liest man, wie „Aktivisten“ (gemeint ist der Arbeitskreis kritischer Jurist*innen) der Biologin Vollbrecht vorwarfen, trans- und queerfeindlich zu sein – was fast so wirkte, als sei diese Kritik selbst das Problem und nicht die gruppenbezogene Feindlichkeit, gegen die sie sich richtete. Der Deutsche Hochschulverband nutzte gar den Hashtag #LetWomenSpeak – als ginge es hier darum, dass Marie-Luise Vollbrecht diesen Vortrag nicht hielt, weil sie eine Frau ist, anstatt darum, wofür sie – ganz unabhängig von ihrem Geschlecht – argumentiert.

Als sogar die Wissenschaftsministerin Bettina Stark-Watzinger und der parlamentarische Staatssekretär des BMBF, Mario Brandenburg, Vollbrecht zur Seite sprangen, wurde klar, wie wenig die Öffentlichkeit über das Thema – aber auch über Vollbrechts eigenen Aktivismus – zu wissen scheint. Wenn Stark-Watzinger sagt, es dürfe „nicht in der Hand von Aktivisten liegen, welche Positionen gehört werden dürfen und welche nicht“, suggeriert sie, dass es in der Causa Vollbrecht eine klare Trennlinie zwischen Aktivismus und Forschung gebe.

Vollbrecht muss im Licht ihres Aktivismus verstanden werden

Aber so einfach ist es nicht. Denn in diesem Fall verschwimmen Aktivismus und Wissenschaft. Vollbrecht ist selbst Aktivistin, seit 2020 auf Twitter überaus aktiv und erst seit Kurzem auch nicht mehr nur anonym. Der abgesagte Vortrag lässt sich deshalb mitnichten als Ausdruck nüchterner Wissenschaft verstehen, sondern muss im Kontext ihres eigenen Aktivismus eingeordnet werden. Ohne ein aktivistisches Netzwerk wäre ihr abgesagter Auftritt schnell vergessen worden.

Aktivistisch hat sich Vollbrecht zwei Themen verschrieben: dem Kampf gegen Sexarbeit sowie der Bekämpfung des Selbstbestimmungsgesetzes. Dabei scheut sie auch selbst einen raueren, polemischen Ton nicht – und greift nicht selten auch andere Disziplinen sowie Wissenschaftler:innen namentlich an, die ihrer Vorstellung von biologischem Geschlecht oder ihre Ablehnung von Sexarbeit nicht teilen. Vor allem die Geistes- und Sozialwissenschaften scheint sie mit einer grundsätzlichen Ablehnung zu betrachten.

Ein paar Beispiele: Schon im Mai 2020 fragte mich Marie-Luise Vollbrecht auf Twitter, ob ich denn Historikerin sei und ob man (als Historikerin) „von anderen empirischen Disziplinen so wirklich ernst genommen“ werde. Ein Schlag ins Gesicht der Geschichtswissenschaft, die mit viel Mühe die oft knappen Spuren der Vergangenheit sucht und rekonstruiert. Ich fragte mich direkt, ob sie das auch Holocaust-Historiker:innen derart ins Gesicht sagen würde. So oder so war ihre Aussage ein Beispiel für einen aus meiner Sicht naiven Positivismus, der auch wissenschaftstheoretisch längst überholt ist. Sie selbst ist nebenbei Meeresbiologin und das Thema Geschlecht keineswegs ihr Fachgebiet.

Für Geschlechterforschung hat Vollbrecht wenig übrig

Auch für die Geschlechterforschung hat Vollbrecht wenig übrig. Man könne sie auch gleich abschaffen, schrieb sie. Damit reiht sie sich ins große Spektrum der Genderkritiker:innen ein, die bis vor ein paar Jahren fast ausschließlich in Reihen der AfD zu finden waren. Vollbrecht scheut sich offenbar nicht, „PolitikwissenschaftlerInnen und Gender studies Menschen“ als „verwirrte Menschen“ zu bezeichnen, zumal sie nicht ihre Vorstellung von biologischem Geschlecht teilen.

Wenn man Vollbrechts öffentlichen Aktivismus, wie ich, nun schon seit zwei Jahren verfolgt hat, erscheint diese Debatte regelrecht absurd. Vollbrecht ist keine Person, deren Forschungs-, Wissenschafts- und Meinungsfreiheit infrage steht. Ihr Vortrag war keine Präsentation ihrer Forschungsergebnisse. Niemand hat Vollbrecht ihr Projekt verboten – und vor allem durfte ihre Meinung inzwischen von über 50.000 Menschen (Stand 04. Juli, 16 Uhr) gehört werden. Von einer derartigen Sichtbarkeit können die meisten Wissenschaftler:innen eigentlich nur träumen.

Aber was kann man erwarten wenn dieses Feld vollständig PolitikwissenschftlerInnen und Gender studies Menschen überlassen wird. Lauter verwirrte Menschen die nicht mehr wissen was biologisches Geschlecht ist. — Frau Summer 🐦 (@Frollein_VogelV) November 21, 2020

Demgegenüber steht die Geschlechterforschung, die von Biologinnen wie Vollbrecht ignoriert oder angegriffen wird. Nun gehört es aber zu den Standards von Wissenschaft und Forschung, dass man auf dem letzten Stand der Forschung ist, ehe man sich in eine Debatte hineinbegibt. Vollbrecht hingegen nennt in ihrem Vortrag lediglich einen namenlosen Mann, der in den 1950er-Jahren das Konzept des „sozialen Geschlechts“ geprägt habe. Danach, so der Eindruck, sei nichts Sinnvolles mehr in der sozialwissenschaftlichen Forschung über Geschlecht geschehen. Wie auf dieser Grundlage nun eine „offene Debatte“ möglich sein soll, in der das „stärkste Argument“ siegt, wie es der Staatssekretär Jens Brandenburg darstellt, ist unklar.

War die Absage von Vollbrechts Vortrag legitim?

War die Absage des Vortrages nun legitim oder nicht? Ja und nein. Hätte Vollbrecht hier die Forschungsergebnisse ihres Projektes vorgetragen, dann nein. Aber darum ging es nicht. Vollbrecht hat [letztlich auf YouTube anstatt an der Humboldt-Uni, Anm. d. R.] einen Vortrag mit einer klaren Agenda gehalten, nämlich: die öffentliche Debatte über Zweigeschlechtlichkeit und dabei die öffentliche Kritik am Selbstbestimmungsgesetz der Ampel zu befeuern. Ob die Biologie hier wirklich so klare Antworten bietet, wie Vollbrecht behauptet, ist fraglich.

Fakt ist: Vollbrecht selbst scheint wenig gewillt zu sein, die Forschungs-, Wissenschafts- und Meinungsfreiheit anderer anzuerkennen. Dass sie jetzt durch das BMBF unterstützt wurde, ist an sich legitim. Doch angesichts der Tatsache, dass die seit Jahren angefeindete Geschlechterforschung eine derart lautstarke Unterstützung nicht erfahren hat, wirkt die Causa Vollbrecht eher wie ein Schlag ins Gesicht der Wissenschaftsfreiheit.