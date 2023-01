Anziehungskraft der Metropole: „Paris Magnétique“ in Berlin Metropolen wirken auf kreative Menschen mitunter wie ein Magnet. Die Vielschichtigkeit lockt an, Möglichkeiten scheinen unbegrenzt, die Diversität der Masse ... dpa

Berlin -Metropolen wirken auf kreative Menschen mitunter wie ein Magnet. Die Vielschichtigkeit lockt an, Möglichkeiten scheinen unbegrenzt, die Diversität der Masse bietet Anreiz und Schutz zugleich. Was eine Beschreibung des neuzeitlichen Berlin sein könnte, zeichnete die französische Hauptstadt Paris zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts aus. Die Ausstellung „Paris Magnétique. 1905-1940“ im Jüdischen Museum Berlin widmet sich von diesem Mittwoch an bis zum 1. Mai der Entwicklung, die im Begriff Pariser Schule (École de Paris) zusammengefasst wurde.