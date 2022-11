App im Bode-Museum will Kunstwerke erlebbarer machen Mit Skulpturen per App chatten: Ein neues Projekt im Berliner Bode-Museum soll Kunstwerke für Besucher auf originelle Weise erlebbarer machen. Die von Studie... dpa

Berlin -Mit Skulpturen per App chatten: Ein neues Projekt im Berliner Bode-Museum soll Kunstwerke für Besucher auf originelle Weise erlebbarer machen. Die von Studierenden der Universität Greifswald mitentwickelte App „Perfect Match“ orientiert sich dabei an dem Prinzip von Dating-Apps, wie die Projektverantwortlichen am Montag bei der Präsentation der Anwendung erklärten.