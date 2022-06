Haben Linksautonome, die den Spruch „ACAB“ („All Cops Are Bastards“, also „Alle Bullen sind Schweine“) an die Häuserwände sprühen, eigentlich Spaß am „Tatort“?

Die Folge „Schattenleben“, die diese Frage aufwirft, beginnt wie ein Thriller: Eine junge Frau steht am Herd – da schleicht sich von hinten jemand mit Maske an sie heran. Doch der Schock entpuppt sich als Scherz: Die Maske gehört zur Kampfmontur der linken Hamburger FLINTA-WG. Zuschauer, die diese Abkürzung noch nicht kennen, bekommen sie erklärt: Hier sind nur Frauen, Lesben, Non-Binäre, Transgender und Agender zugelassen.

Nach einem Brandanschlag auf einen Polizisten, bei dem nicht nur das Kürzel „ACAB“ gesprüht wird, sondern die Frau eines Streifenpolizisten schwer verletzt wird, gerät die FLINTA-WG ins Visier der Ermittler. Ela, die junge Frau vom Herd (Elisabeth Hofmann), trifft sich mit der LKA-Frau Julia Grosz (Franziska Weisz), mit der sie vor Jahren auf der Polizeischule liiert war. Sie hat als verdeckte Ermittlerin in der Szene recherchiert und wirkt völlig verstört. Kurz darauf ist Ela verschwunden. Dafür zieht Julia unter einer Deck-Identität in ihre WG ein.

Undercover-Cops sind ja im TV-Krimi beliebte Figuren. Doch hier geht es nicht gegen Drogenhändler oder Terroristen, sondern um die Infiltration der linken Szene. Anregung für den „Tatort“ war der Einsatz mehrerer Ermittlerinnen im Hamburger Zentrum „Rote Flora“, der 2016 zu einem Untersuchungsausschuss führte. Die Doku „Der innere Kreis“, die 2018 im Kino lief und die fragwürdige, oft rechtswidrige Praxis kritisch aufarbeitet, wird vom NDR am selben Abend als „Begleitmaterial“ ausgestrahlt. Doch der „Tatort“ umgeht die politische Dimension des Problems, indem er der Heldin ein persönliches Motiv mitgibt: Julia Grosz schleicht sich in die Linken-WG ein, um ihre Jugendfreundin zu retten. Dieses Spiel macht es „Tatort“-kompatibel.

In einer anderen Beziehung aber wollte das Team um die Regisseurin Mia Spengler bei diesem politisch aufgeladenen Thema keine Kompromisse eingehen: Die Regisseurin bestand darauf, diesen „Tatort“ mit einem „Inclusion Rider“ zu drehen. Der Begriff klinge zwar nach einem „Fahrzeug für kleine Kinder“, wie Wotan Wilke Möhring erklärt, der als LKA-Mann Falke diesmal nur eine Nebenrolle spielt. Doch „Inclusion Rider“ bedeutet, dass dem Filmteam mindestens 15 Prozent „BIPOC“ angehören müssen – noch so eine Abkürzung: „Black, Indigene und People Of Colour“ sind gemeint, sowie zehn Prozent „weitere unterrepräsentierte Minderheiten“. So arbeitet hier unter anderem die aus Afghanistan stammende Kamerafrau Zamarin Wahdat. Schauspielerinnen wie Gina Haller und Elisabeth Hofmann wurden diesmal nicht als „Halb-Afrikanerin“ oder „Asiatin“ besetzt, sondern spielen als Nana und Ela tragende Rollen ohne geografische Zuschreibung.

Schwachpunkt des engagierten Films aber bleibt das Drehbuch von Lena Fakler, deren Dauerthema die Polizeigewalt ist – da ist die Auflösung von vornherein kein großes Geheimnis. Dazu müssen die Aktivistinnen der WG zu oft politische Phrasen dreschen. Die Polizei sei „faschistisch, sexistisch, rassistisch und habe eine strukturelles Gewaltproblem“, schleudert die meist wütende Nana ihrer Neubewohnerin Julia entgegen. Später kommen sich die beiden Frauen näher – so wie die realen Vorbilder in der „Roten Flora“. Die Zerrissenheit der LKA-Beamtin im fremden, aber reizvollen Milieu bleibt jedenfalls deutlich spannender als der eigentliche Krimi.

Tatort: Schattenleben – So, 12. Juni, 20.15 Uhr, ARD

Doku „Im inneren Kreis“ um 23.15 im NDR und in der Mediathek

Wertung: Drei von Fünf