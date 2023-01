Aretha Franklin „beste Sängerin“ - Liste ohne Céline Dion Das Musikmagazin Rolling Stone hat Aretha Franklin zur besten Sängerin aller Zeiten gewählt. Die Kanadierin Cèline Dion schaffte es überraschend nicht auf di... dpa

ARCHIV - Die US-amerikanische Soulsängerin Aretha Franklin während eines Auftritts in Detroit (Archivbild). Jeff Kowalsky/epa/dpa

Los Angeles -US-Soulsängerin Aretha Franklin (76, „Respect“) führt die aktuelle Liste der besten Sängerinnen und Sänger aller Zeiten des Musikmagazins „Rolling Stone“ an. So weit, so nachvollziehbar.