Ärgern oder nicht: „Mensch ärgere Dich nicht“-WM in Berlin In Berlin tritt an diesem Samstag die Elite im Nicht-Ärgern gegeneinander an. Strategisch vorbereitet oder mit doch mehr Würfelglück als gedacht kämpfen Kind... dpa

ARCHIV - Spielfiguren liegen am auf einem «Mensch ärgere dich nicht!» Spielbrett. picture alliance/dpa/Archiv

Berlin -In Berlin tritt an diesem Samstag die Elite im Nicht-Ärgern gegeneinander an. Strategisch vorbereitet oder mit doch mehr Würfelglück als gedacht kämpfen Kinder und Senioren um den WM-Titel im Spiel „Mensch ärgere Dich nicht“.