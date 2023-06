Sturm gegen den Schleier: Ging es Stalin wirklich um Geschlechtergerechtigkeit?

Sie stand im lila T-Shirt mit gelben Smileys im Aufzug unseres Hotels in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku, die Haare hatte sie zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Wie wir war auch sie auf dem Weg ins Hotelrestaurant, und dann frühstückten wir zusammen. Sie stellte sich als Parastou vor, erzählte, dass sie als Hebamme in einem Krankenhaus in Teheran arbeite und nach Baku geflogen sei, um sich zu erholen. Sie sei nicht die Einzige. Aserbaidschan verlange kein Visum und keinen Schleier. Wir waren dann abends zusammen aus, und sie liebte es, über die belebte Fußgängerzone im Zentrum zu schlendern. Sie sagte, dass viele junge Menschen nur noch wegwollten aus dem Iran, weil sie für sich keine Perspektive in ihrem Heimatland sehen.

Ein Freund in Baku, dem wir von Parastou erzählten, führte uns zur Statue der befreiten Frau in der aserbaidschanischen Hauptstadt. Sie befindet sich nicht weit von der U-Bahn-Haltestelle Nizami. Hoch oben auf einer Säule sieht man eine weibliche Gestalt, die mit heroischer Geste den Schleier vom Kopf zieht. Geschaffen hat sie im Jahr 1960 der aserbaidschanische Bildhauer Fuad Abdurahmanow.

Dass Frauen in den muslimischen Teilrepubliken der Sowjetunion den Schleier ablegten, geht ausgerechnet auf Josef Stalin zurück. Er war es, der in den 1920er-Jahren den sogenannten Hujum initiierte, den Sturm, der alle Manifestation von Geschlechterungleichheit hinwegfegen sollte. Er setzte das Heiratsalter junger Frauen auf 16 hoch, aber vor allem ging es ums Verschleiern und die Beschränkung der Frauen auf den häuslichen Bereich. Am Frauentag des Jahres 1927 verbrannten Frauen ihre Schleier auf der Straße. Die zum Teil gewaltvollen Konsequenzen trugen sie auch. Selbst die kommunistische Partei Usbekistans war gegen den Hujum.

Der Schleier kam nach der Unabhängigkeit nur vereinzelt zurück

Stalins Kampf gegen den Schleier war Teil seines Kampfes gegen die Religion beim Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft. Gleichzeitig ließ er auch die Moscheen schließen. Es ging ihm nie um die Gleichheit für Männer und Frauen. Er brauchte die Frauen bei der anstehenden Industrialisierung als Arbeitskräfte. Eine allgemein unwillkommene koloniale Geste war es allemal. Sie wirkt bis heute. Auch als Aserbaidschan und Usbekistan Anfang der 1990er-Jahre unabhängig wurden – der Schleier kam bis heute nur vereinzelt zurück.



„Es geht nicht nur um das Kopftuch, es geht um Freiheit“, sagte Parastou. Sie wird noch dieses Jahr nach London ziehen.