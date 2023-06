Wie ein Gespräch über den Krieg verlief, 20 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt

In Xinaliq ist die Straße zu Ende. Wo sollte sie auch hinführen – hinter diesem Dorf im aserbaidschanischen Kaukasus kommt nur noch die Grenze zu Russland, in 20 Kilometern Entfernung. Das Dorf mit seinen rund 2000 Bewohnern ist so abgelegen, dass sich hier bis heute eine eigene Sprache erhalten hat. In den Häusern gibt es kein fließendes Wasser, gewaschen wird in langen Trögen vor dem Haus. Strom und ein Postamt hat Xinaliq erst bekommen, nachdem der aserbaidschanische Präsident 2007 zu Besuch war.

Wir übernachten im Haus von Zaur und dessen Familie. Zaur bitten wir, uns zum fünf Kilometer entfernten Feuertempel zu führen. Er verschränkt die Arme vor der Brust und holt dann sein Handy hervor, um uns mithilfe des Google-Übersetzers zu erklären, dass das nicht mehr möglich ist, weil dort russische Soldaten stehen. Er wiederholt diese Geste noch ein paarmal. Wir erfahren, dass man kaum mehr einen Schritt aus dem Dorf setzen kann, ohne ins Sperrgebiet zu geraten.

Abends gewittert es so heftig, dass die Neonröhre über dem Tisch verlischt. Wir unterhalten uns beim Schein einer Petroleumlampe weiter. Zu uns hat sich ein junger Inder gesellt, ein IT-ler aus Bangalore namens Vijay, der hier auch übernachtet. Auf den Google-Übersetzer müssen wir ohne Strom verzichten. Eine Unterhaltung über den Krieg kommt mit unseren paar Brocken Türkisch, Russisch und Englisch dann aber doch zustande. Zaur klagt, dass alles teurer geworden ist, der Reis, die Linsen, die Bohnen. In Indien sei es genauso, sagt Vijay. Aber Indien profitiere auch vom Krieg, es exportiere Weizen, der einst aus der Ukraine kam, zu gestiegenen Weltmarktpreisen, auch wenn der Export verboten ist, damit das Getreide auf dem heimischen Markt nicht noch teurer wird.

Blick auf das Dorf Xinaliq im aserbaidschanischen Kaukasus Susanne Lenz

Wir wollen uns nicht mit unserem aserbaidschanischen Gastgeber streiten

Zaur nennt die Ukraine und Russland zwei Brüder, die sich streiten. Später, als der Strom für ein paar Minuten wieder angeht, hält er mir sein Handy unter die Nase: „Die armen Kinder, die auf beiden Seiten sterben.“ Vijay sagt etwas von der Wirksamkeit von Propaganda, aber nur zu mir. Wir wollen uns nicht mit unserem Gastgeber streiten. Laut lässt er sein Handy sagen, dass Krieg keine Lösung ist. Darauf können sich alle einigen.

Am nächsten Morgen holt uns Zaurs ältester Bruder mit seinem blauen Lada ab. Als er hört, dass ich aus Deutschland komme, strahlt er. „Magdeburg, Burg, Dessau, Dresden“, sagt er immer wieder. Die ganz offenbar schönen Auslandsjahre verdankt er der sowjetischen Armee, als deren Soldat er dort stationiert war. Ein Aserbaidschaner aus Xinaliq, in dem in der DDR alle den Russen sahen.