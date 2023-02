Sushi ablecken: Japanischer Trend mit Ekelgarantie

Keine Tamagotchis oder Anime, der neueste japanische Trend ist Sushi, garniert mit dem Speichel fremder Menschen. Essen anderer Leute ablecken und mit Sojasoßenflaschen rumknutschen, darauf scheinen japanische Teenager zu stehen.

So eklig das auch klingen mag, die sogenannten Pranksters haben so viel Spaß daran, dass sie sich dabei filmen und das Ekelspektakel in den sozialen Medien verbreiten. Auf TikTok und Twitter verzeichnen die Ableck-Videos mittlerweile Millionen Zugriffe, man findet sie unter dem Hashtag „Sushi tero“, zu Deutsch in etwa „Sushi-Terrorismus“.

Fast 100 Millionen Mal wurde ein einminütiges Video angeklickt, in dem man einen Jungen beobachten kann, der seine Zunge abwechselnd in eine Sushi-Rolle steckt und dann in eine Schüssel. Das Essen, das der Junge berührt, läuft auf einem Fließband, bevor es zum ahnungslosen Gast gelangt. Dass diese Art von viralem Joke gerade in Japan so erfolgreich ist, mag mit den restriktiven Hygiene- und Anstandsvorstellungen des asiatischen Inselstaats zu tun haben – eine Revolte gegen zu viel Sauberkeit. Dass die Japaner einen Faible fürs Putzen haben, haben sie erneut bei der vergangenen Fußballweltmeisterschaft in Katar bewiesen, als die japanischen Fans nach dem Sieg gegen Deutschland das ganze Stadion aufräumten.

Oft ereignen sich diese Sushi-Pranks in Kettenrestaurants, die in der Regel günstig sind und von japanischen Familien besucht werden. Diese Woche hat die Kette Sushiro rechtliche Schritte gegen einen der „Sushilecker“ angekündigt.

In dem beanstandeten Video sieht man einen Jungen, der sich die Finger ableckt und dann das Essen anderer Gäste berührt. Der Teenager, dessen genaues Alter nicht bekannt gegeben wurde, und seine Eltern entschuldigten sich beim Unternehmen. Sushiro blieb jedoch bei seiner Haltung und behauptete, der Vorfall sei eine Gefahr für das brave Image der Kette und habe zudem wirtschaftliche Konsequenzen für das Unternehmen. Der Aktienwert hätte nach den viralen Videos fünf Prozent eingebüßt, knapp 125 Millionen Dollar, wie der japanische Fernsehsender Asahi berichtete.