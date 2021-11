Berlin - Sie ist ein kleines Meisterstück, anrührend gestrig, von heute aus betrachtet, und alterslos zugleich: Die Szene, in der sich in dem Film „Harry Potter und der Stein der Weisen“ die drei angehenden Zauberlehrlinge Harry, Ron und Hermine auf ihrer ersten Fahrt ins Internat Hogwarts in einem Dampfzugabteil erstmals treffen. Draußen ziehen die Weiten der Highlands vorbei, drinnen erklärt Ron Harry anhand von Schokofröschen, warum einem in der Zaubererwelt ständig alles aus den Händen gleitet, und Hermine hat drei Sekunden nach ihrem Eintreten mit genervtem Lockenschütteln und lässigem Schwung des Zauberstabs bereits das erste Problem gelöst. Wie niedlich klein sie damals waren, im Jahr 2001! Daniel Radcliffe zwölf Jahre, Rupert Grint 13 Jahre und Emma Watson elf Jahre.

Natürlich sind aus den drei jugendlichen Hauptdarstellern der weltberühmten „Harry Potter“-Filme keine bedeutenden Erwachsenendarsteller geworden. Hinter dem eigenen Schatten hervorzutreten, ist ja immer das Schwerste. Und im Fall von Radcliffe, Grint und Watson ist das vielleicht auch gar nicht möglich. Denn als Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger (im Original: Hermione) haben sie sich nicht nur mit einem Film, sondern mit einer achtteiligen Serie über zehn Jahre hinweg und insofern quasi mitwachsend und unauslöschlich ins kulturelle Gedächtnis ihrer Generation gespielt. Und in das von deren Eltern.

An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Youtube Um Inhalte aus Youtube anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die großen Qualitäten, aufgrund derer die zugrundeliegende siebenteilige Buchserie der Britin Joanne K. Rowling zu einem literarischen Wunder wurde, von dem bis heute 500 Millionen Exemplare in 80 Sprachen verkauft wurden, sind erstens die überbordende Phantasie, zweitens der trockene Witz und drittens das dramaturgische Geschick, das die Lektüre der Jugendreihe zu einem All-Generationen-Renner werden ließ. Und vielleicht, weil sich die Autorin weitgehende Mitspracherechte bei den Verfilmungen sicherte, vielleicht aber auch, weil Warner Bros. wohl kaum mit Absicht ein mögliches Geschäft verderben würde, konnte all das auf geradezu magische Weise auf die Leinwand hinübergerettet werden.

Eine Mischung aus Mittelalter und Postmoderne

Als am 4. November 2001 der erste Film in die Kinos kam (bei uns erst am 22. November), in Szene gesetzt von dem US-amerikanischen Familienregisseur Chris „Kevin – Allein zu Haus“ Columbus und mit der Musik von John Williams, hatte Deutschland mit dem Erscheinen des vierten Bandes („Harry Potter und der Feuerkelch“) im Jahr zuvor schon den ersten Hype um den jungen Zauberer mit der gezackten Narbe auf der Stirn erlebt. Nur wenige Monate nach dem englischen Original war im Oktober 2000 die deutsche Übersetzung von Klaus Fritz erschienen, und um unter den ersten zu sein, die ein Exemplar in die Hand bekommen, hatten sich Scharen von Lesern mit spitzen Hüten nächtens vor den Buchläden eingefunden.

Für die Verfilmung des Zaubereruniversums, das eine beeindruckende Mischung aus Mittelalter und Postmoderne ist und in dem noch der letzte Winkel der staubigsten Besenkammer mit Skurrilitäten bestückt ist, hatte Warner Bros. britische Starschauspieler wie Maggie Smith, Alan Rickman, John Hurt, Fiona Shaw oder Richard Harris in wehende schwarze Umhänge gesteckt und aufwändige analoge Studiotricks ertüftelt. Der Besuch in den Harry-Potter-Studios nördlich von London gehört ja zum musealen Pflichtprogramm der Millennials und ihrer Eltern, und da kann man dann tatsächlich durch den verbotenen Wald kriechen, die Werkstatt besichtigen, in der der Hauself Dobby entstand, und um eine Miniaturversion des Internatsschlosses Hogwarts herumlaufen, das von innen festlich erleuchtet ist.

Es war auch das Jahr der Anschläge auf die Twin Towers

20 Jahre „Harry-Potter“-Filme, das ist noch lange nicht die Halbwertzeit der acht in vier unterschiedlichen Regiehandschriften inszenierten Filme. Es sind 20 Jahre im Kampf gegen das Böse, das mitunter auch in uns steckt, 20 Jahre Freundschaft in allen Lebenslagen und wachsendes Verständnis für nicht-menschliche Wesen und belebte Dinge. 20 Jahre echter Grusel, viele Tote und nur ab und zu ein wenig Leichtigkeit in der Quidditch-Fankurve oder einen Abend lang Schmetterlinge im Bauch. 20 Jahre Tapferkeit und Mut zur Schwäche angesichts der großen Fragen des Lebens, 20 Jahre Coming of Age nicht nur dieser Jugendlichen, sondern auch einer Gesellschaft, die sich der Gefahren, die sie selbst gebiert (mehr wird hier nicht verraten, selber lesen lohnt auch jetzt noch), erst viel zu spät bewusst wird.

2001 war ja auch das Jahr der Terroranschläge auf die Twin Towers in New York, das Jahr, in dem erstmals eine geklonte Katze geboren wurde und in dem Apple den iPod auf den Markt brachte (an das iPhone wurde noch nicht einmal gedacht). Die heute 20-Jährigen wurden damals geboren, wer beim Erscheinen des ersten „Harry Potter“-Buches schon selbst lesen konnte, war damals ungefähr 10 Jahre alt, und erwachsene Erstleser der Reihe leben immer noch.

„Well done, Harry“, könnte man mit Hagrid und britischem Understatement dazu sagen. Danke dafür, den Sinn für das Vorstellbare so zu weiten, dass vielleicht auch das Wirkliche Stück für Stück besser erfasst werden kann. Danke für den Glauben daran, dass es für immer kompliziertere Probleme in der Welt auch immer kompliziertere Zaubersprüche gibt. „Protego totalum!“