Auktion: Selbstbild von Max Beckmann für 23 Millionen Euro

Berlin -Mit Max Beckmanns „Selbstbildnis gelb-rosa“ steht der Kunstmarkt vor einer spektakulären Auktion in Berlin. Das 1943 entstandene Werk des Malers und Bildhauers hat nach Angaben von Freitag einen Schätzwert von umgerechnet gut 23 Millionen Euro. Nach Präsentationen in New York (5. bis 10. November) und Berlin (23. bis 30. November) soll das Gemälde am 1. Dezember beim Auktionshaus Grisebach in Berlin versteigert werden. Die Arbeit Beckmanns (1884-1950) stammt aus einer Schweizer Privatsammlung.