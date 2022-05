Robert Merle gehörte in der DDR zu den meistgelesenen französischen Autoren. Romane wie das 1968-Kaleidoskop „Hinter Glas“, die postapokalyptische Parabel „Malevil“ oder die Delfin-Science-Fiction „Ein vernunftbegabtes Tier“ gingen generationsübergreifend von Hand zu Hand. Merle (1908-2004) war bis zur sowjetischen Invasion in Afghanistan (1979) Mitglied der kommunistischen Partei und deshalb in Ost-Berlin lange wohlgelitten. Es bedeutete für den dortigen Aufbau-Verlag einen großen Coup, 1957 „Der Tod ist mein Beruf“ erstmals und exklusiv auf Deutsch veröffentlichen zu können.