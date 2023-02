Ausstellung analysiert Fluchen und Hate Speech Schimpfen und fluchen können die meisten von uns. Kraftausdrücke gibt es, seit Sprache genutzt wird - in allen Kulturen der Welt. Diesen mitunter heiklen Tei... dpa

Berlin -Schimpfen und fluchen können die meisten von uns. Kraftausdrücke gibt es, seit Sprache genutzt wird - in allen Kulturen der Welt. Diesen mitunter heiklen Teil menschlicher Kommunikation behandelt die Ausstellung „Potz! Blitz! Vom Fluch des Pharao bis zur Hate Speech“. Im Berliner Museum für Kommunikation lässt sich von Donnerstag an bis zum 25. Juni alles rund um die Lust am sprachlichen Tabubruch erkunden.