Ausstellung aus Yad Vashem zeigt Fotografie im Holocaust

Berlin -Das Berliner Museum für Fotografie hat eine Ausstellung der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem zu Gast. „Flashes of Memory. Fotografie im Holocaust“ zeigt von diesem Freitag an bis zum 20. August in unterschiedlichen Kapiteln mit zahlreichen historischen Beispielen den Umgang mit dem Medium Fotografie durch die Nationalsozialisten, ihre Opfer und die Kriegsgegner.