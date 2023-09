Ausstellung im Kunsthaus Minsk: DDR-Tour von Louis Armstrong

Potsdam -Das Potsdamer Kunsthaus „Das Minsk“ folgt in einer neuen Ausstellung der US-Jazz-Ikone Louis Armstrong (1901-1971) auf seiner legendären Konzerttournee durch die DDR. Die Schau mit dem Titel „I've seen the Wall“ (deutsch: „Ich habe die Mauer gesehen“) eröffnet am Samstag (16. September) und versammelt Gemälde, Fotografien, Archivmaterial und Installationen verschiedener Künstlerinnen und Künstler, wie aus einer Mitteilung des Kunsthauses am Donnerstag hervorging. Demnach werden zwei Collagen und eine der Trompeten von Louis Armstrong gezeigt, auf der er während der Tour spielte. Aber auch Arbeiten von Terry Adkins, Peter Brötzmann, Pina Bausch und Andy Warhol sind bis zum 4. Februar in Potsdam zu sehen.

Armstrong trat den Angaben zufolge 1965, mitten im Kalten Krieg, in Ost-Berlin, Leipzig, Magdeburg, Erfurt und Schwerin auf. Mit 17 Konzerten in nur 9 Tagen war die Tour sehr eng getaktet, die Hallen waren schnell ausverkauft - etwa 45 000 Menschen erlebten Louis Armstrong und seine All Stars live in der DDR. Mit der Ausstellung solle der Frage nachgegangen werden, was es heißt, durch die Welt zu touren und Diktaturen im Namen der Freiheit zu besuchen, teilte das Kunsthaus mit. Und was es bedeutet, unterwegs wiederholt Anerkennung und Rassismus zu erleben, dann nach Hause zurückzukehren - um gleich wieder mit Rassismus konfrontiert zu werden.