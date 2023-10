Frauenpower made in DDR: Brandenburg entdeckt seine ersten Architektinnen

Die Erstsemester, welche dieser Tage an der Architekturfakultät der Fachhochschule Potsdam eintrudeln, empfängt eine neue Ehrengalerie. Deren Hauptfigur hatte ihre Hochzeit in der DDR, ist genauso weiblich wie heutzutage die große Mehrheit angehender Bauschaffender – und quasi komplett unbekannt. Ersteres ist keine Überraschung: Der Frauenanteil der Branche lag zur Wiedervereinigung in Ostdeutschland gut zweieinhalb mal so hoch wie in der alten Bundesrepublik. Letzteres erstaunt umso mehr: Denn Sigrid Maciaszek (1935–2022) hat zum Wohnungsbau östlich von Berlin Wesentliches beigetragen.

Von der Bauzeichnerin schuftet sich das Stettiner Flüchtlingskind bis zur Stadtarchitektin empor, was für Leute vom Bau das Spitzenamt war. Als solche debütiert Maciaszek mit dem nach ukrainischem Vorbild hochgezogenen Wohnkomplex VI in Eisenhüttenstadt. Dessen Gesicht mag mittlerweile ausgetauscht worden sein. Doch anders als zahlreiche Plattenbauten der entleerten Stahlwerkssiedlung steht Maciaszeks Häusergruppe wenigstens noch. Ihr Hauptwerk heißt in der Ausstellung harmlos „Stadtkernerhalt“. Tatsächlich ging es um den – stets umstrittenen – Komplettaustausch historischer Zentren.

In Bernau lief dieser längst auf Hochtouren, als Maciaszek ab 1977 dafür geradestehen muss. Durch Sonderserien mit Ladenarkaden, Schrägdächern und einer Etage weniger gelingt es ihr, immerhin die letzten Baulücken stadtverträglicher zu füllen. Auf fruchtbareren Boden fiel diese Strategie im kriegszerstörten, kleinteiliger wiederaufzubauenden Fürstenwalde: Dank großer, fein gerahmter Glasloggien geraten Maciaszeks Ecken zu den ansehnlichsten Altstadtplatten überhaupt. Nach 1990 mildert sie das Stadtmassaker weiter, errichtet ein Vorne-Retro-hinten-Platte-Haus und baut die Friedenskirche von Guben denkmalgerecht zum Gemeindezentrum um. Bei den kapitalen Nachwendeprojekten bleibt sie gleichwohl außen vor.

Aus dem Nachlass von Sigrid Maciaszek.

Die Ausstellung hat Maciaszek noch zu Lebzeiten selbst bestückt. Erstmals aus dem IRS-Archiv in Erkner geholt wurde sie durch die Brandenburgische Architektenkammer. Zum Beweis der Vorbildfunktion von DDR-Planerinnen „bis heute“ organisierte die AG Gleichstellung darüber hinaus eine ebenso außergewöhnliche wie ausufernde Auftaktveranstaltung: Dagmar Chrobok-Dohmann durchforstete die aktuelle Mitgliederkartei auf Kammerangehörige, die schon vor 1990 schafften – was auf rund drei Dutzend Frauen zutraf. Sie wurden von der Arbeitsgemeinschaft eingeladen, ihr Lebenswerk auszubreiten – und zwar persönlich. Die O-Töne brachten eine Authentizität, die selbst der beste Kunsthistoriker niemals liefern kann.

Hiltrud Berndts Opus magnum, der Staudenhof in Potsdam ist verschwunden

Den ausführlichsten Auftritt hatte Hiltrud Berndt, deren Karriere zu jener Maciaszeks erstaunlich synchron verlief – freilich auf den Freiflächen von Potsdam. Sie bescherte diversen Neubauvierteln Mietergärten, die inzwischen zu Zaunlabyrinthen degenerierten. Noch schlimmer traf es ihr Opus magnum: den Staudenhof. Diese modernistische Terrassenlandschaft, welche 1972 das traditionelle Stadtentree zwischen Altem Markt und Platz der Einheit ersetzte, ist im Zuge des gegenwärtigen Rückbaus komplett verschwunden.

Sehr viel besser erging es dem Rest von Berndts Oeuvre: Ihre Rettung des Neuendorfer Angers ermöglichte den Wiederaufbau der gleichnamigen Kirche. Ihr Pocketpark an der Nuthemündung wuchs sich zur durchgehenden Uferpromenade zwischen Innenstadt und Babelsberg aus. Ihr Beitrag zur Freundschaftsinsel anlässlich der 10. Weltfestspiele der Jugend, der mithilfe X-förmiger Ziermäuerchen Sport- und Freizeiteinrichtungen aufs Eiland brachte, erlangte Denkmalschutz. Ihre historische Aufarbeitung der Alexandrowka wurde sogar zum Weltkulturerbe geadelt. Unverständlich bleibt, warum es zu Berndt bislang weder Fachliteratur noch einen Wikipedia-Eintrag gibt – und die mittlerweile 76-Jährige ihr Lebenswerk eigenhändig an Stellwände pinnen muss. Schätze wie diese gilt es zu heben!



Sigrid Maciaszek – ihr Wirken in Frankfurt/Oder, Bernau und Fürstenwalde. Fachhochschule Potsdam, Kiepenheuerallee 6, im Hoffoyer von Haus A (Raum D 011), Mo.–Fr .8–18 Uhr. Bis 20. Oktober