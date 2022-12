Ausstellung über Bürgerprotest gegen Verfall in der DDR Eine neue Ausstellung zeigt unter dem Titel „Stadtwende“ Bilder der maroden Innenstädte in der DDR und des bürgerschaftlichen Engagements, das sich in den 19... dpa

Potsdam -Eine neue Ausstellung zeigt unter dem Titel „Stadtwende“ Bilder der maroden Innenstädte in der DDR und des bürgerschaftlichen Engagements, das sich in den 1980er Jahren gegen den Verfall von Bausubstanz und Abriss stemmte. „Bröckelnde Fassaden, einstürzende Dächer, Leerstand und schließlich der Abbruch zahlreicher Altbauten“, so beschrieb der Kurator Professor Holger Schmidt den desolaten Zustand zahlreicher Innenstädte in der DDR Ende der 1980er Jahre.