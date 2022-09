Ausstellung über „Die drei ???“: Original-Cover in Berlin Die Erfolgsgeschichte der Buch- und Hörspielreihe „Die drei ???“ gilt als beispiellos. In Berlin widmet sich von Oktober bis Ende Dezember eine Ausstellung d... dpa

Berlin -Die ikonischen Cover der beliebten Buch- und Hörspielserie „Die drei ???“ stehen ab Mitte Oktober im Mittelpunkt einer Ausstellung in Berlin. Den Look entwarf vor mehr als 50 Jahren die Künstlerin Aiga Rasch (1941-2009). Ihre poppigen Bilder auf schwarzem Grund haben der Kinder- und Jugendreihe einst „zum Durchbruch verholfen“, wie Sachbuch-Autor Christian Rodenwald („Die drei ??? und die Welt der Hörspiele“) über die Schau „Aiga Rasch und die geheimnisvolle Festung“ in der Zitadelle Spandau sagt. Die Ausstellung dauert vom 14. Oktober bis zum Jahresende. Zum Thema sind auch Lesungen, Talkrunden und Events für Kinder geplant.