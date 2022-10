Ausstellung zeigt „Klasse und Masse“ griechischer Tonfiguren Bei alten griechischen Statuen ist häufig Marmor oder anderes Gestein Ausgangsmaterial für die Werke. Das Alte Museum in Berlin wirft mit der Ausstellung „Kl... dpa

Berlin -Bei alten griechischen Statuen ist häufig Marmor oder anderes Gestein Ausgangsmaterial für die Werke. Das Alte Museum in Berlin wirft mit der Ausstellung „Klasse und Masse. Die Welt griechischer Tonfiguren“ einen Blick auf das aus Museumssicht oft unterschätzte Medium Ton. Von Freitag an bis zum 2. Juli sollen 56 Exponate aus der Antikensammlung der Staatlichen Museen Einblick geben in die vielfältige Welt antiker Tonfiguren.