Austin Butler spielt in Gangsterdrama „City on Fire“ mit

Los Angeles -Der kalifornische Schauspieler Austin Butler wechselt nach seiner Oscar-nominierten Hauptrolle in dem Biopic „Elvis“ das Genre. Mit seinem nächsten Filmprojekt begibt sich der 31-Jährige in die brutale Welt verfeindeter Mafia-Clans: Butler wird die Hauptrolle in der Romanverfilmung „City on Fire“ übernehmen und zudem als Produzent mitwirken, wie die Branchenportale „Deadline.com“ und „TheWrap.com“ berichteten. Über weitere Mitwirkende und einen Drehbeginn wurde zunächst nichts bekannt.