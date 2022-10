Auszeichnungen Opus Klassik in Berlin vergeben Zahlreiche Musikerinnen und Musiker sind in gut zwei Dutzend Kategorien mit dem Opus Klassik ausgezeichnet worden. Zur Preisverleihung am Sonntag im Konzerth... dpa

Jonas Kaufmann, Sänger, steht bei der Verleihung des Opus Klassik 2022 im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. dpa Frederic Kern/Geisler-Fotopress/

Berlin -Zahlreiche Musikerinnen und Musiker sind in gut zwei Dutzend Kategorien mit dem Opus Klassik ausgezeichnet worden. Zur Preisverleihung am Sonntag im Konzerthaus am Berliner Gendarmenmarkt hatte das ZDF am Abend eine zeitversetzte Übertragung geplant. Der Verein zur Förderung der Klassischen Musik vergibt den Opus Klassik seit 2018.