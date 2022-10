Autor Shehan Karunatilaka gewinnt Booker-Literaturpreis Humor finden, selbst mitten im Bürgerkrieg: Karunatilakas „kühner“ Mystery-Thriller über sein Heimatland Sri Lanka Anfang der 1990er Jahre überzeugt die Jury... dpa

Die britische Königsgemahlin Camilla überreicht dem Gewinner Shehan Karunatilaka die Booker-Trophäe für «Die sieben Monde von Maali Almeida». P/dpa Toby Melville/Reuters Pool via A

London -Der aus Sri Lanka stammende Autor Shehan Karunatilaka hat den renommierten britischen Booker Prize gewonnen. Der 47-Jährige überzeugte mit dem Roman „The Seven Moons Of Maali Almeida“, wie die Jury bei der Preisverleihung verkündete. Der Mystery-Thriller spielt Anfang der 90er Jahre während des Bürgerkriegs in Sri Lanka, hat jedoch trotzdem auch viele humoristische Elemente. Die Jury pries das Handwerk des Schriftstellers sowie „Kühnheit und Wagemut“ seines Werkes.