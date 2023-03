Autor über Papst Johannes Paul II. und Missbrauch: „Karol Wojtyła wusste es“

In Polen ist eine Diskussion entbrannt: Was wusste Karol Wojtyła über den Missbrauch in der katholischen Kirche? Der polnische Fernsehsender TVN24 hatte am Montag die Reportage „Franciszkańska 3“ ausgestrahlt. Das Material zeigt unbekannte Fakten aus dem Leben von Karol Wojtyła, bevor er Papst wurde. Polnische Medien schreiben umfassend über den Bericht. Die Öffentlichkeit ist erschüttert.