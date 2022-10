Autorin Julia Franck erhält Schiller-Gedächtnis-Preis Die Berliner Autorin Julia Franck wird mit dem Schiller-Gedächtnis-Preis des Landes Baden-Württemberg geehrt. Das teilte das Kunstministerium am Donnerstag i... dpa

Stuttgart/Berlin -Die Berliner Autorin Julia Franck wird mit dem Schiller-Gedächtnis-Preis des Landes Baden-Württemberg geehrt. Das teilte das Kunstministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. „Julia Franck ist eine Meisterin der Autofiktion in deutscher Sprache“, sagte Kunstministerin Petra Olschowski (Grüne). Sie beschreibe generationsübergreifend Schicksale zwischen Ost- und Westdeutschland und treffe dabei einen Ton, der berühre und bewege. Zu Francks bekanntesten Werken zählen etwa „Die Mittagsfrau“ und „Lagerfeuer“.