Autorin Moyes: „Als Teenager wurde ich laufend begrapscht"

Berlin -Bestseller-Autorin Jojo Moyes (53) hat in einem Interview über Erfahrungen mit sexueller Belästigung berichtet. „Als Teenager wurde ich laufend begrapscht. Am helllichten Tage! Wenn du als Mädchen durch die Stadt gegangen bist, fühltest du dich in ständiger Alarmbereitschaft“, sagte sie dem „Tagesspiegel“ (Donnerstag). Moyes wuchs in London auf.