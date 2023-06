Es ist jetzt zwei Wochen her, dass ich via Twitter auf die Geschichte von Shelby Lynn aufmerksam wurde. Das, was sie dort schilderte und wie sie es schilderte. Die verstörenden Bilder ihres geschundenen Körpers dazu… Mein erster gedanklicher Reflex war: „Ja, Shelby. Ich glaube dir.“ Denn auch ich hatte meine Geschichte mit Till Lindemann. Sie verlief nicht im Geringsten so wie die, die jetzt so viele Frauen erzählen. Aber unangenehm. Verstörend.