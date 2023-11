Hilfe, die Erdkundelehrer entern das Berghain! The Chap spielen in der Kantine

Es geht doch nichts über die Fähigkeit zu gesunder Selbstironie. Zumal in unserer Zeit der Prahler und der Poser. Die Leute von The Chap, dieser abgefahrenen London-Berlinischen Experimental-Rock-Band, sagen von sich selbst Dinge wie: Sie seien „die kaputteste Erdkundelehrer:innenband ever – dabei seien sie gar keine Erdkundelehrer:innen, sie sähen nur so aus“. Herrlich.

Gegründet haben sich The Chap im Jahr 2000 in London: Keith Duncan, Panos Ghikas, Claire Hope, Berit Immig und Johannes von Weizsäcker. (Ja, sein Groß-Onkel war der Bundespräsident. Und er selbst schreibt fulminant über Musik für die Berliner Zeitung, zuletzt über Laibach.) Inzwischen leben einige von ihnen in Berlin. In der Vita der Band ist zu lesen, die Mitglieder hätten zuvor „in Musiktherapiezentren, Cocktailbars, IT-Abteilungen von Großbanken, Callcentren und als Komponist:innen von Firmenjingles gearbeitet“. Nun machen sie gemeinsam Musik. Und was für eine.

The Chap sind in der Indie-Bubble weltberühmt. Einige der wichtigsten angelsächsischen Musikmagazine feiern sie: Pitchfork, The Quietus, NME und The Wire. Aber auch Les Inrocks in Frankreich und der Musikexpress und die inzwischen leider eingestellte Spex (der Musikgott habe sie selig!) hierzulande. The Chap sind mit ihrer abenteuerlichen Mixtur aus Avant-Pop und Schrammel-Noise, die irgendwie zugleich an post-atonale Klaviermusik und BBC-Nachrichtensprecher denken lässt, Szenelieblinge und artists’ artists: Bloc Party und Beck etwa setzten auf ihre Remix-Künste.

In den The-Chap-Liedern geht es nach Aussage der Band darum, „dass alles schlecht ist“. Na toll! Aber natürlich sollte man auch das nicht ernster nehmen als die Erdkundelehrer. Im Gespann für ihr Berghain-Kantinen-Konzert haben The Chap übrigens zwei ihrer treuesten Fans: Loopmaschinen-Maestro Guido Möbius sowie DJ Jens Balzer, formerly known as Popredakteur der Berliner Zeitung. Klingt nach einer wilden Aftershow-Party im Berghain nebenan, bis Montagmittag, oder? Zumal ihre jüngste, siebente LP ein Techno-Album ist: „Burger Sauce“ von 2023. Seht ihr, The Chap, es ist gar nicht alles schlecht.



Kantine am Berghain Sonntag, 5. November, 20 Uhr, VVK 13 Euro