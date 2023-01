„Avatar 2“ rutscht auf Weltrangliste auf fünften Platz vor Mehr als zwei Milliarden Dollar hat die „Avatar“-Fortsetzung bereits eingespielt. Regisseur James Cameron besetzt damit drei der fünf vorderen Plätze auf der... dpa

HANDOUT - Sam Worthington als Jake Sully in einer Szene des Films «Avatar 2: The Way Of Water» . -/20th Century Studios/dpa

Los Angeles -„Avatar - The Way of Water“ setzt seinen Siegeszug an den Kinokassen fort. Das Science-Fiction-Abenteuer von Regisseur James Cameron ist auf der Weltrangliste der kommerziell erfolgreichsten Filme auf Rang fünf vorgerückt, wie US-Branchenblätter berichteten.