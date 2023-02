Göttin des Grotesken: Wie Valeska Gert den Tanz revolutionierte

Das muss man sich erst einmal trauen! So expressionistisch fläzt sich Valeska Gert 1919 in „Von morgens bis mitternachts“ am Deutschen Theater.

„Kein Aas besucht mich hier, ich liege brach und verfaule bei lebendigem Leib“, beklagt sich die Tänzerin und Schauspielerin Valeska Gert, 86, in einem Brief an den Regisseur Volker Schlöndorff. Der hatte sie für seinen Film „Der Fangschuß“ engagiert und darauf über sie die Dokumentation „Nur zum Spaß, nur zum Spiel“ gedreht. Die Gert lebt zu jener Zeit abseits der Metropolen und unterhält in Kampen auf Sylt das Lokal Ziegenstall, Bar und Künstlertreff. Das Tanzen liegt brach, aber die Tänzerin ist eine notorische Aufsteherin. Jeden Morgen rechne sie damit, dass etwas Großes passiert, schreibt sie, so naiv wie lebensklug, in ihrer Autobiografie „Ich bin eine Hexe“.