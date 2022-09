Bad Bunny elf Mal an der US-Chartspitze Drake auf den Fersen: Musiker Bad Bunny aus Puerto Rico hat es elf Mal auf Platz eins der US-Albumcharts geschafft. Er glt als einer der erfolgreichsten Musi... dpa

Bad Bunny wurde bei den MTV Video Music Awards als «Künstler des Jahres» ausgezeichnet. Charles Sykes/Invision/AP/dpa

New York (dpa) - -Elf Mal auf Platz eins der US-Albumcharts: Diesen Erfolg kann Musiker Bad Bunny aus Puerto Rico verbuchen. Wie das US-Magazin „Billboard“ berichtete, schaffte es der Latin-Trap-Star mit seinem Album „Un Verano Sin Ti“ so oft an die Spitze.