Baden-Baden: Mammutoper „Frau ohne Schatten“ wird aufgeführt Sie gilt als ebenso faszinierend wie schwierig: „Die Frau ohne Schatten“. Nun wagen sich die Osterfestspiele Baden-Baden an die Oper von Richard Strauss. Und... dpa

Baden-Baden -Zu den zehnten Osterfestspielen wartet das Festspielhaus Baden-Baden mit der aufwendigsten Operninszenierung seiner Geschichte auf: Zum Auftakt am 1. April (18.00 Uhr) steht die Neuinszenierung der Strauss-Oper „Die Frau ohne Schatten“ mit den Berliner Philharmonikern und ihrem Chefdirigenten Kirill Petrenko auf dem Programm. „Es ist eine Mammutherausforderung für alle“, sagte Petrenko am Donnerstagabend. Bereits jetzt begleitet er die szenischen Proben im mit 2500 Plätzen größten deutschen Opernhaus in Baden-Baden.