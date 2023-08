Bäder-Antisemitismus an der Ostsee: Wie Ahrenshoop sich der Geschichte stellt

Antisemitismus in deutschen Ostsee-Bädern war keine Erfindung der Nazi-Zeit. Der Begriff Bäder-Antisemitismus kam bereits im 19. Jahrhundert auf, und Antisemitismus gab es nicht nur in den Seebädern und auch nicht nur in Deutschland. Es gab ihn in Österreich, der Schweiz und in den USA. Dort hieß das Resort-Antisemitismus, und vor einem Jahr konnte man davon in Barrie Koskys „All-Singing, All-Dancing Yiddish Revue“ an der Komischen Oper erfahren, die die Musik des Borscht Belt auf die Bühne brachte. In dieser Gegend in den Catskill Mountains in der Nähe von New York City bauten sich in den 1950er- und 1960er-Jahren Juden Sommerhotels und Kasinos, weil sie aufgrund des grassierenden Rassismus zu anderen Hotels keinen Zutritt hatten. Und dort entstand eine eigene Unterhaltungskultur.

An der Ostsee stellt man sich nun dieser Vergangenheit. Noch bis zum 3. Oktober ist im Kunstmuseum Ahrenshoop auf dem Darß die Ausstellung „Ob die Möwen manchmal an mich denken“ zu sehen, die beschreibt, wie schon um 1900 jüdische Zeitungen „Bäderlisten“ veröffentlichen, um vor Bädern zu warnen, in denen Juden unerwünscht waren. Als „Judenbäder“ galten umgekehrt Orte, wo zunächst noch eine liberale Atmosphäre herrschte. 1937 waren dann jedoch fast alle Seebäder und Strände für Juden verboten.

Die Ausstellung bezieht sich stark auf das gleichnamige Buch von Kristine von Soden. Neben historischen Dokumenten und Ansichtskarten werden Texte aus Briefen und Tagebüchern, etwa von Else Lasker-Schüler, Victor Klemperer und Mascha Kaléko gezeigt.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Im Unterschied zu dem ebenfalls auf dem Darß gelegenen Prerow, das schon 1929 seinen „anerkannt nationalsozialistischen Charakter“ unterstrich, gab es in Ahrenshoop noch lange Nischen für Verfolgte und auch politisch Gefährdete, so beschreibt es die Schau. Sie zitiert aus dem 1932 gedruckten Ahrenshoop-Prospekt, in dem es heißt: „Zwanglosigkeit und Toleranz sind unsere sorgfältig gehüteten Eigenschaften, was sich auch auf die Politik bezieht.“