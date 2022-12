Baerbock und Roth übergeben Benin-Bronzen an Nigeria Eine international beachtete Rückgabe markiert ein neues Kapitel in der Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus. Zwei Ministerinnen übergeben in Nigeria wer... Lucia Weiß , Jörg Blank und Gerd Roth , dpa

ARCHIV - Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) spricht in der Pressekonferenz im Außenministerium in Abuja. Annette Riedl/dpa

Abuja -In einem als „Wendepunkt internationaler Kulturpolitik“ bezeichneten Schritt haben Außenministerin Annalena Baerbock und Kulturstaatsministerin Claudia Roth am Dienstag in der nigerianischen Hauptstadt Abuja 20 wertvolle Benin-Bronzen an das afrikanische Land zurückgegeben. Die in Kolonialzeiten geraubten Kunstwerke gehörten lange Zeit zu Beständen von Museen in Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und Dresden/Leipzig. Die Grünen-Politikerinnen wurden beim Festakt in Nigeria von den Spitzen mehrerer Museen begleitet.