Baltic Sea Philharmonic mit Brian Eno in Venedig Das Baltic Sea Philharmonic geht auf die Initiative des Usedomer Musikfestivals zurück, wo das Orchester regelmäßig auftritt. Es steht aber auch andernorts m... dpa

Heringsdorf/Venedig -Nach seiner Zusammenarbeit mit dem New York Philharmonic Orchester im vergangenen Jahr steht für das auf der Insel Usedom verwurzelte Baltic Sea Philharmonic eine weitere hochkarätige Zusammenarbeit an. Im Herbst wird das Orchester erstmals bei der Biennale für Musik in Venedig auftreten und dort ein Stück des Musikpioniers Brian Eno uraufführen.