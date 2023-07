Dies ist der neueste Teil der humoristischen Kolumne „Finde den Fehler“ von Anselm Neft.



Forschungsreisen in den Dschungel sind oft teuer, aufwändig und risikoreich. Für deutsche Wissenschaftler ist es daher ein Segen, dass sich seit einigen Jahren Primaten auch in Berlin in ihrem natürlichen Habitat erforschen lassen. Ob Pankow, Steglitz oder Neukölln: Die hiesigen Freibäder bieten reichhaltiges Anschauungsmaterial für das faszinierende Balz- und Dominanzverhalten der „Herrentiere“.

Engelbert Dröscher, 59, vom Deutschen Primatenzentrum Göttingen liegt hochkonzentriert im Gras. Die Kamerafrau seines kleinen Teams hat sich vorsichtig in der Nähe postiert und macht keinen Mucks. Atemlos betrachten wir das Naturschauspiel: Nur wenige Meter entfernt erklimmen drei muskulöse Jungtiere behände den Sprungturm im Kreuzberger Prinzenbad. Ihre Gröl- und Keckerlaute lassen für Dröscher keinen Zweifel: Sie wollen die paarungsbereiten Weibchen beeindrucken, die unten auf der Wiese beisammenliegen. „Es berührt mich immer wieder“, sagt Dröscher. „Diese Männchen müssen alles geben, denn die Auslese durch die Weibchen ist hart. Female Choice, nennen wir Verhaltensbiologen das.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Doppelte Funktion der Aggression

Die Biologie ist unerbittlich: Während die Männchen froh sind, wenn sie irgendeine willige Partnerin finden, sind die Weibchen viel strenger. In der Regel paaren sie sich nur mit den stärksten, geschicktesten und prächtigsten Exemplaren der Spezies. So kann ein dominanter Primat einen ganzen Harem bei Laune halten, während seine weniger glücklichen Konkurrenten ihren Samen nur unter der Hand loswerden. „Kein Wunder, dass sie aggressiv sind“, flüstert Dröscher. „Das erfüllt eine doppelte Funktion: Durch Aggression täuschen sie Dominanz vor, die sie meist nicht haben. Und sie bauen den Frust ab, den es mit sich bringt, keines der wenigen Alphamännchen zu sein.“

Maren Kaschner Zum Autor Anselm Neft, geboren 1973 bei Bonn, studierte abseitige Fächer, schrieb seine Magisterarbeit über zeitgenössischen Satanismus, verschliss Jobs vom Tellerwäscher bis zum Unternehmensberater und lebt heute als freier Autor und Schriftsteller in Hamburg. Dort betreibt er den Literaturpodcast „ laxbrunch “ und schreibt Artikel und Bücher. Sein neuester Roman heißt „Späte Kinder“ und ist im Rowohlt-Verlag erschienen. Für die Berliner Zeitung schreibt er die humoristische Kolumne „Finde den Fehler“.

Paarungsbereitschaft und Streitlust

Jetzt betreten Männchen eines anderen Rudels das Terrain. Dröscher legt den Zeigefinger an die Lippen. Sein Assistent spricht dennoch leise in sein Diktiergerät: „Ein Dutzend geschlechtsreife Männchen nähern sich von Nordnordwest. Der breite Gang signalisiert Paarungsbereitschaft, die abgewinkelten Arme Streitlust.“ Die Neuankömmlinge stehlen den drei Turmspringern schnell die Show. Mit astreinen Arschbomben, kehligen Brülllauten und der spielerischen Gefangennahme eines Weibchens ziehen sie die Aufmerksamkeit auf sich. Den symbolisch das Gehege beaufsichtigenden Bademeister und einen jungen Mann vom „Cool am Pool“-Awareness-Team tragen vier der Jungtiere beinahe liebevoll an den Beckenrand und lassen sie ins Wasser fallen. Das macht Eindruck auf die Weibchen. Zwei drehen sich vom Bauch auf den Rücken und kichern aufmunternd.

Sprachbegabte Säugetiere

„Achtung“, wispert Dröscher. „Jetzt wird es gefährlich.“ Und tatsächlich: Die Männchen fühlen sich von der Paarungsbereitschaft der Weibchen nicht ermuntert, sondern zu größeren Aggressionen angestachelt. Mittlerweile fragen wir uns aber auch, ob Säugetier-Mensch-Vergleiche nicht ziemlich fischig sind. Dröscher wird uns später erklären: „Menschen sind ja auch Säugetiere, aber sprachbegabte. Sie können also durch Erzählungen viel größere Gemeinschaften über große Räume hinweg bilden.“ Den Nutzen davon kann Dröscher klar benennen: „Durch großartige Erfindungen wie Patriarchat oder Ein-Gott-Religionen haben wir gelernt, die destruktiven Aspekte unseres biologischen Erbes zu bemeistern.“

Nur ein Kräftemessen?

Tatsächlich artikulieren manche der Männchen nun klare Sätze wie „Wallah, isch fick dein Mutter“, „Bratkartoffel“ oder „Surenhohn“. Dann aber wird es körperlich. Eine Schlägerei beginnt, bei der immer mehr Männchen mitmischen. Schubsen, Rangeln, Fausthiebe und Tritte. Dröscher erklärt das „Balgen“ fachmännisch als spielerisches Kräftemessen der Jungtiere. In dieser brutalisierten Form komme es aber nur in sehr begrenzten, überfüllten Territorien vor. Wir sehen, wie mehrere stämmige Jungtiere auf ein am Boden liegendes eintreten. Nach Kräftemessen sieht das nun nicht gerade aus. Dröscher gibt zu: „Das stimmt. Hier haben wir es einfach mit Arschlöchern zu tun.“

Weiter hinten sitzen Erol und Efe, zwei hühnerbrüstige Buben, die lieber in ihren Graphic Novels lesen, als sich auch nur in die Nähe des Sprungturms zu wagen. Ab und an werfen sie scheue Blicke zu den Weibchen auf der Liegewiese. Aber die beachten sie gar nicht. Die Biologie oder das Patriarchat sind unerbittlich. Und saudumm.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de