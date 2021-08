Kunst mag ja viel mit Illusion zu tun haben. Doch gerade atmosphärische Lichtmalerei online, gar auf dem Handy-Display anzugucken, ist eben nicht das Gleiche, wie direkt davor zu stehen. In Corona-Zeiten jedoch, mit zugesperrten Museen, musste das Digitale als Notlösung dienen. Auch im Potsdamer Barberini mit dem „Impressionismus in Russland“. Die Vernissage der freudig erwarteten Schau sollte am 4. November 2020 öffnen. Die Bilder der flirrenden Farben hingen an den in feinem Grau getönten Wänden. Doch am 2. November wurde der Lockdown verhängt. Wir konnten nur auf der Website scrollen. Das war wie Kaffee ohne Bohnen!

Die Leihgeber verlängerten die Verträge. Das Barberini-Team um Direktorin Ortrud Westheider betete zu allen Kunstgöttern und verlor trotz zehnmonatiger Wartezeit nicht die Hoffnung. Jetzt hängen alle 80 zwischen später Zarenzeit und Oktoberrevolution 1917 gemalten Bilder aus der Moskauer Tretjakow-Galerie, aus anderen russischen Museen und internationalen Privatsammlungen „in Echt“. Bereit für die Besucher.