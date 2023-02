Barberini-Schau widmet sich der Sonne: Ein Monet im Zentrum Auch Sonnenaufgänge und -untergänge in der Landschaftsmalerei gibt es im Museum Barberini zu sehen. Im Mittelpunkt der neuen Ausstellung in Potsdam steht wie... dpa

Potsdam -Große Maler wie Dürer, Rubens, Friedrich, Turner und Munch haben sich mit der Sonne beschäftigt und sie in ihrer Kunst in Szene gesetzt. Ihre Werke sind nun in einer neuen Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam vertreten, die den Bogen von der griechischen Antike bis zur Gegenwart spannt. Dreh- und Angelpunkt ist Claude Monets Ölgemälde „Impression, Sonnenaufgang“, wie Museumsdirektorin Ortrud Westheider am Donnerstag in Potsdam sagte. Die Schau mit dem Titel „Sonne. Die Quelle des Lichts in der Kunst“, ist von diesem Samstag an bis zum 11. Juni zu sehen.