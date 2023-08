„Barbie“-Film beflügelt auch andere Produktionen

Berlin -Der Kinoerfolg von „Barbie“ beflügelt nach Ansicht des Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Gilde deutscher Filmkunsttheater auch andere Filme in den Arthouse-Kinos. „Die Besucher sehen dann das Angebot und kommen nochmal vorbei“, sagte Christian Bräuer der Deutschen Presse-Agentur. Dadurch seien auch einige andere Filme besser besucht. „Das sehen wir schon jetzt.“

Zudem ziehe der Blockbuster „Barbie“ ein sehr vielfältiges Publikum an. „Der Film über eine blonde, weiße Puppe hat es geschafft, ein sehr diverses Publikum anzusprechen - Junge, Ältere, Alternative, Queere, People of Color und so weiter.“ Der Hype um den Film über die berühmteste Puppe der Welt sei im Internet entstanden. „All diese Menschen kommen zusammen, um gemeinsam von einer neuen, verbesserten Gesellschaft zu träumen.“

Der „Barbie“-Film der Regisseurin und Drehbuchautorin Greta Gerwig („Little Women“) hatte zuletzt die Einnahmen-Marke von einer Milliarde US-Dollar an den Kinokassen geknackt.