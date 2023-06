„Barbie“ Margot Robbie wollte Traumhaus mit Rutsche

Demnächst kommt der lange angekündigte „Barbie“-Film in die Kinos. Schauspielerin Margot Robbie verrät, auf welches Detail am Filmset sie nicht verzichten wo...

Berlin -Schauspielerin und Produzentin Margot Robbie (32, „I, Tonya“) hatte nach eigenen Worten für das Set des „Barbie“-Films einen ganz bestimmten Wunsch. Zu Regisseurin Greta Gerwig habe sie gesagt: „Bitte, bitte, bitte, können wir ein Traumhaus haben, in dem sie eine Rutsche hat, die von ihrem Schlafzimmer runter zu ihrem Pool führt? Das ist mein Lebensziel“. Das verriet Robbie in „The Kelly Clarkson Show“.

Es sei das erste Thema gewesen, über das sie mit Gerwig gesprochen habe, erzählte sie weiter. Die gebürtige Australierin Robbie ist bekannt aus Filmen wie „Babylon - Rausch der Ekstase“ (2022), „Once Upon a Time in Hollywood“ (2019) und „Suicide Squad“ (2016).

Die Barbie-Puppe kam bisher nur in Animationsfilmen vor, nie in einem abendfüllenden Film mit echten Darstellern. Der Film soll Mitte Juli in den Kinos erscheinen.