Barenboim kehrt an Dirigentenpult zurück: Konzerte folgen

ARCHIV - Daniel Barenboim und die Staatskapelle spielen bei der Feier anlässlich der Festivalwoche «30 Jahre Friedliche Revolution - Mauerfall» am Brandenburger Tor. ild Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivb

Berlin -Der lange Zeit erkrankte Daniel Barenboim hat seine Rückkehr ans Dirigentenpult angekündigt. Der Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden Berlin wird am 31. Dezember und 1. Januar die Konzerte zum Jahreswechsel dirigieren. Das kündigte die Staatsoper am Freitag an. Auf dem Programm steht die neunte Sinfonie von Ludwig van Beethoven.