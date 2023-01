Barenboim mit Berliner Philharmonikern frenetisch gefeiert Nach Ankündigung seines Rücktritts als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden ist Daniel Barenboim für ein Konzert mit den Berliner Philharmoni... dpa

Berlin -Nach Ankündigung seines Rücktritts als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden ist Daniel Barenboim für ein Konzert mit den Berliner Philharmonikern mit Standing Ovations gefeiert worden. Der 80-Jährige dirigierte am Freitagabend in der Philharmonie zunächst das Klavierkonzert a-Moll von Robert Schumann, am Piano saß Barenboims langjährige musikalische Begleiterin Martha Argerich. Anschließend spielte das Orchester unter Leitung Barenboims die zweite Sinfonie von Johannes Brahms.