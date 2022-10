Bauakademie soll Beispiel für Innovationskraft werden Die in Berlin geplante Bauakademie soll „ein herausragendes Beispiel für Innovationskraft“ werden. Zudem geht es für Gründungsdirektor Guido Spars um ökologi... dpa

Berlin -Die in Berlin geplante Bauakademie soll „ein herausragendes Beispiel für Innovationskraft“ werden. Zudem geht es für Gründungsdirektor Guido Spars um ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. „Wir brauchen einen Transformationsprozess, eine Bauwende“, sagte Spars am Mittwoch in Berlin. „Die Akademie versteht sich da als Katalysator“ und wolle Zusammenhänge der Nachhaltigkeit im Blick haben.