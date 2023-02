Bauhaus soll für Besucher noch „lebendiger“ werden In Dessau gibt es nach Berlin die weltweit zweitgrößte Sammlung zum Thema Bauhaus. Im Bauhaus Museum wird anhand von Exponaten die Arbeit der weltberühmten S... dpa

Dessau-Roßlau -Die Stiftung Bauhaus Dessau will mit neuen Formaten künftig noch mehr Menschen ansprechen. So soll auch das Bauhaus Museum Dessau ein Ort sein, „wo immer etwas Spannendes los ist“, sagte die Direktorin der Stiftung, Barbara Steiner. Es sei geplant, unter anderem im Erdgeschoss des Neubaus einen Raum für Wechselausstellungen einzurichten. Zudem sollen auf der großen Fläche selbst verschiedene Präsentationen rund um das Bauhaus und zeitgenössische Kunst gezeigt werden. „Ich möchte, dass die Besucher beim Eintritt in das Museum schon so begeistert sein werden, dass sie unbedingt nach oben in die Ausstellung wollen“, sagte Steiner. Hinzu kämen verschiedene neue Veranstaltungsangebote.