„Beachtenswerter Erfolg für eine Ostdeutsche“: Renate Krößner ist das Google Doodle

Anlässlich des 78. Geburtstages von Renate Krößner ehrt Google die DDR-Schauspielerin am Mittwoch mit einem Doodle. Krößner feierte ihren Durchbruch mit dem DEFA-Film „Solo Sunny“ (1980), in dem sie die Schlagersängerin Ingrid Sommer spielte und aus dem das berühmte Zitat „Ist ohne Frühstück!“ überliefert ist.

Nach der Wende war sie in diversen Serien und Filmen zu sehen, zum Beispiel „Liebling Kreuzberg“, „Komissarin Lucas“, „Tatort“, „Alles auf Zucker“ und viele mehr. Dass die in Osterode am Harz geborene und am 25. Mai 2020 in Mahlow verstorbene Schauspielerin postum mit einem Doodle geehrt wird, ist schon eine Besonderheit. Immerhin schauen heute Millionen Suchende auf das Porträt von Renate Krößner, diese Ehre wird nicht jedem zuteil.

Renate Krößner in der Rolle der Ingrid Sommer in „Solo Sunny“ (1980) DEFA-Stiftung / Dieter Lück

Google hat dafür einen triftigen Grund. Im Begleittext zum Doodle heißt es: „Mit dem heutigen Doodle ehren wir die deutsche Schauspielerin Renate Krößner, die im Jahr 1980 mit dem Silbernen Bären als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde – ein beachtenswerter Erfolg für eine Ostdeutsche in einer Zeit, in der die DDR nicht Teil der globalen Filmbranche war.“

Renate Krößner 2015 Imago

Der US-Suchgigant erfreut mit täglich wechselnden Grafiken und Animationen auf seiner Startseite. Sie werden „Doodle“ genannt und haben ihren Ursprung in den Anfängen des Unternehmens. Als sich die Mitarbeiter des im Silicon Valley ansässigen Start-ups Google ein paar Tage freinahmen, um auf das Burning Man-Festival zu fahren, luden sie auf ihrer Seite ein Burning-Man-Doodle hoch. Es sollte die Abwesenheit des 1998 noch sehr kleinen Google-Teams symbolisieren.